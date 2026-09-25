Две женщины и двое мужчин получили ранения при атаке ВСУ на Воронеж

В Воронеже в результате украинской атаки получили ранения 4 человека Две женщины и двое мужчин получили ранения при атаке ВСУ на Воронеж

Москва25 сен Вести.Четыре человека пострадали в результате массированной атаки ВСУ на Воронеж. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

По предварительным данным, в Воронеже ранения получили четыре человека. Две женщины в состоянии средней тяжести с осколочными ранениями доставлены в больницы, двоим мужчинам помощь была оказана на месте написал губернатор в мессенджере МАХ

В областном центре повреждены несколько многоквартирных и частных домов, нежилых и производственных зданий и автомобили. Фиксируются очаги возгорания после падения обломков беспилотников.

На местах работают представители оперативных и экстренных служб. Информация о последствиях уточняется.

Всего над регионом силами ПВО за ночь уничтожены 88 вражеских БПЛА.