Москва25 сенВести.Четыре человека пострадали в результате массированной атаки ВСУ на Воронеж. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
По предварительным данным, в Воронеже ранения получили четыре человека. Две женщины в состоянии средней тяжести с осколочными ранениями доставлены в больницы, двоим мужчинам помощь была оказана на местенаписал губернатор в мессенджере МАХ
В областном центре повреждены несколько многоквартирных и частных домов, нежилых и производственных зданий и автомобили. Фиксируются очаги возгорания после падения обломков беспилотников.
На местах работают представители оперативных и экстренных служб. Информация о последствиях уточняется.
Всего над регионом силами ПВО за ночь уничтожены 88 вражеских БПЛА.