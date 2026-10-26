Гусев: количество погибших при атаке ВСУ на Воронеж увеличилось до трех

Количество погибших в результате атаки ВСУ на Воронеж увеличилось до 3 человек Гусев: количество погибших при атаке ВСУ на Воронеж увеличилось до трех

Москва26 окт Вести.Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что количество погибших в результате массированной атаки ВСУ на Воронеж увеличилось до трех.

Информация об этом размещена в канале правительства региона в MAX.

К сожалению, на сегодняшний момент нам известно о трех погибших из 29 пострадавших ... Прошу всех встать, объявляется минута молчания сказал Гусев перед началом совещания в правительстве

Кроме того, в результате атаки есть разрушения на объектах экономики и в жилом секторе.

В ночь на 26 октября Воронежская область подверглась массированной атаке БПЛА. Расчеты ПВО обнаружили и уничтожили в небе над городом и рядом районов области 113 беспилотных летательных аппаратов. Непосредственно над Воронежем сбили более 70 БПЛА.

Губернатор пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления и выразил соболезнования родным и близким погибших.