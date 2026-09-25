До 13 увеличилось число пострадавших в результате украинской атаки на Воронеж

Количество пострадавших при атаке ВСУ на Воронеж выросло до 13 До 13 увеличилось число пострадавших в результате украинской атаки на Воронеж

Москва25 сен Вести.До 13 человек увеличилось количество пострадавших в результате массированной атаки ВСУ на Воронеж, сообщил глава региона Александр Гусев.

К огромному сожалению, число пострадавших при ночном налете на Воронеж растет. На данный момент известно о 13-и, в том числе шестилетнем ребенке, которому помощь была оказана на месте написал губернатор в мессенджере МАХ

Двое раненых – женщина 1963 года рождения и мужчина 2001 года рождения – помещены в отделение реанимации. Еще один пострадавший госпитализирован для обследования. Остальным оказана помощь на месте.

Всего в ходе отражения вражеской атаки в ночь на 25 сентября, пятницу, над регионом силами ПВО были уничтожены 88 БПЛА. Зафиксированы повреждения нескольких многоквартирных и частных домов, нежилых и производственных зданий и машин. Везде работают представители оперативных и экстренных служб.