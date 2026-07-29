Москва29 июлВести.Минувшей ночью дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили в небе над тремя районами Воронежской области три беспилотных летательных аппарата. Информацию в MAX в 08.19 опубликовал губернатор региона Александр Гусев.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нетговорится в сообщении
На всей территории Воронежской области сохраняется опасность атаки беспилотников, отметил Гусев.
Об отмене режима непосредственной опасности атаки БПЛА во всех муниципалитетах Воронежской области губернатор сообщил в 05.32.