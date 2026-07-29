За минувшую ночь над Воронежской областью ликвидированы три БПЛА

Гусев: за ночь над Воронежской областью сбиты три БПЛА ВСУ За минувшую ночь над Воронежской областью ликвидированы три БПЛА

Москва29 июл Вести.Минувшей ночью дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили в небе над тремя районами Воронежской области три беспилотных летательных аппарата. Информацию в MAX в 08.19 опубликовал губернатор региона Александр Гусев.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет говорится в сообщении

На всей территории Воронежской области сохраняется опасность атаки беспилотников, отметил Гусев.

Об отмене режима непосредственной опасности атаки БПЛА во всех муниципалитетах Воронежской области губернатор сообщил в 05.32.