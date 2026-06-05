Москва5 июнВести.В воздушном пространстве Воронежской области минувшей ночью произошло уничтожение трех беспилотников Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Он отметил, что они были обнаружены в трех районах области.
Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе было обнаружено и уничтожено три беспилотных летательных аппаратанаписал он в MAX
Происшествия не привели к пострадавшим. Нанесен ущерб остеклению и техническому помещению промышленного предприятия.
В связи с инцидентом работа на участке производства была приостановлена. Восстановление рабочего процесса произойдет после завершения обследования его территории.