Москва5 июнВести.В воздушном пространстве Воронежской области минувшей ночью произошло уничтожение трех беспилотников Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Он отметил, что они были обнаружены в трех районах области.

Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе было обнаружено и уничтожено три беспилотных летательных аппарата

написал он в MAX

Происшествия не привели к пострадавшим. Нанесен ущерб остеклению и техническому помещению промышленного предприятия.

В связи с инцидентом работа на участке производства была приостановлена. Восстановление рабочего процесса произойдет после завершения обследования его территории.