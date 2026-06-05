В небе над Воронежской областью уничтожено три украинских БПЛА за ночь

Система ПВО сбила три БПЛА за ночь над Воронежской областью В небе над Воронежской областью уничтожено три украинских БПЛА за ночь

Москва5 июн Вести.В воздушном пространстве Воронежской области минувшей ночью произошло уничтожение трех беспилотников Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Он отметил, что они были обнаружены в трех районах области.

Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе было обнаружено и уничтожено три беспилотных летательных аппарата написал он в MAX

Происшествия не привели к пострадавшим. Нанесен ущерб остеклению и техническому помещению промышленного предприятия.

В связи с инцидентом работа на участке производства была приостановлена. Восстановление рабочего процесса произойдет после завершения обследования его территории.