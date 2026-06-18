Москва18 июнВести.18 июня в дневное время дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили над двумя городскими округами Воронежской области 3 беспилотных летательных аппарата. Информацию разместил в MAX губернатор региона Александр Гусев.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нетговорится в сообщении
На всей территории региона сохраняется режим опасности атаки БПЛА.
Ночью 18 июня в небе над двумя городскими округами и девятью районами региона были сбиты 35 беспилотных летательных аппаратов.