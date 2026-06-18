Гусев: над Воронежской областью сбиты 3 БПЛА ВСУ Над территорией Воронежской области уничтожены 3 вражеских дрона

Москва18 июн Вести.18 июня в дневное время дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили над двумя городскими округами Воронежской области 3 беспилотных летательных аппарата. Информацию разместил в MAX губернатор региона Александр Гусев.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет говорится в сообщении

На всей территории региона сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

Ночью 18 июня в небе над двумя городскими округами и девятью районами региона были сбиты 35 беспилотных летательных аппаратов.