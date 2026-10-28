До 44 выросло число пострадавших в результате атаки БПЛА в Воронежской области

Число пострадавших при атаке ВСУ в Воронежской области выросло до 44 До 44 выросло число пострадавших в результате атаки БПЛА в Воронежской области

Москва28 окт Вести.В результате массированной атаки БПЛА в Воронежской области в ночь на 26 октября пострадали 44 человека. Об этом 28 октября сообщили в Минздраве региона в MAX.

Большинство пострадавших получили помощь амбулаторно, госпитализация понадобилась 12 пациентам. Три человека погибли.

На сегодняшний день в медучреждениях региона остаются 10 совершеннолетних пациентов: 1 находится в тяжелом состоянии и 9 – в состоянии средней степени тяжести. 2 человека, которые ранее находились в тяжелом состоянии, переведены из реанимации в профильные отделения отмечается в сообщении

Одного взрослого и ребенка выписали 27 и 26 октября соответственно.