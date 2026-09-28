При атаке БПЛА в Воронежской области пострадали трое детей и взрослый

Трое детей и женщина пострадали при атаке БПЛА в Воронежской области При атаке БПЛА в Воронежской области пострадали трое детей и взрослый

Москва28 сен Вести.Ночью и утром 28 сентября дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и шестью другими муниципалитетами области было обнаружено и уничтожено около 20 БПЛА противника, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По предварительным данным, пострадали четыре человека, в том числе трое детей.

К сожалению, в результате падения БПЛА во время последней атаки, по предварительным данным, пострадали четверо человек, в том числе трое детей говорится в публикации

Девочка 2022 года рождения и мальчик 2019 года рождения были госпитализированы в тяжелом состоянии, подростку 2015 года рождения медпомощь оказали на месте.

Кроме того, в состоянии средней тяжести госпитализирована женщина 1989 года рождения, сообщил Гусев.

В Воронеже в результате падения обломков БПЛА есть повреждения на земле. На местах работают оперативные службы, предупредил глава региона.