Москва28 сенВести.Ночью и утром 28 сентября дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и шестью другими муниципалитетами области было обнаружено и уничтожено около 20 БПЛА противника, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
По предварительным данным, пострадали четыре человека, в том числе трое детей.
К сожалению, в результате падения БПЛА во время последней атаки, по предварительным данным, пострадали четверо человек, в том числе трое детейговорится в публикации
Девочка 2022 года рождения и мальчик 2019 года рождения были госпитализированы в тяжелом состоянии, подростку 2015 года рождения медпомощь оказали на месте.
Кроме того, в состоянии средней тяжести госпитализирована женщина 1989 года рождения, сообщил Гусев.
В Воронеже в результате падения обломков БПЛА есть повреждения на земле. На местах работают оперативные службы, предупредил глава региона.