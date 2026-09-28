При ночной атаке дронов на Воронеж пострадали трое детей и женщина Трое детей пострадали при ночной атаке беспилотников на Воронеж

Москва28 сен Вести.Трое детей и женщина пострадали в результате ночной атаки беспилотников на Воронеж. Об этом сообщает ГТРК "Воронеж".

Отмечается, что ранения получили 4-летняя девочка и 7-летний мальчик. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. Также пострадали 11-летний подросток и 37-летняя женщина.

Ранены 4-летняя девочка 7-летний мальчик, они в тяжелом состоянии. Также ранения получили 11-летний подросток и 37-летняя женщина говорится в публикации

Силы ПВО обнаружили и ликвидировали около 20 беспилотных летательных аппаратов. Огонь уничтожил дачный дом и три гаража, в одном из них стояла машина. В разных частях города и за его пределами повреждены стекла и кровля в нескольких многоквартирных и частных домах, также пострадали несколько автомобилей.

На местах падения обломков работают сотрудники оперативных службы.