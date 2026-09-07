Силы ПВО уничтожили 33 вражеских БПЛА над Воронежем и 12 районами области

Силы ПВО сбили 33 беспилотника над Воронежем и 12 районами области Силы ПВО уничтожили 33 вражеских БПЛА над Воронежем и 12 районами области

Москва7 сен Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 33 вражеских беспилотника над Воронежем и 12 районами области. Об этом рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Атаки ВСУ были отражены ночью 7 сентября.

Обнаружено и уничтожено 33 беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, пострадавших нет написал Гусев в своем канале в мессенджере МАХ

В одном из районов при падении обломков дрона возникло возгорание нежилого здания. Там же посечены три жилых дома, повреждены 4 авто, трактор и опора линии электропередач.

В настоящее время в Воронежской области объявлен отбой беспилотной опасности.