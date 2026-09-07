Москва7 сенВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 33 вражеских беспилотника над Воронежем и 12 районами области. Об этом рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Атаки ВСУ были отражены ночью 7 сентября.
Обнаружено и уничтожено 33 беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, пострадавших нетнаписал Гусев в своем канале в мессенджере МАХ
В одном из районов при падении обломков дрона возникло возгорание нежилого здания. Там же посечены три жилых дома, повреждены 4 авто, трактор и опора линии электропередач.
В настоящее время в Воронежской области объявлен отбой беспилотной опасности.