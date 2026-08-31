Силы ПВО сбили 12 дронов в Воронежской области Гусев: 12 беспилотников сбито минувшей ночью в Воронежской области

Москва31 авг Вести.Силы противовоздушной обороны на прошедшую ночь сбили 12 беспилотных летательных аппаратов в небе над Воронежской областью, сообщил губернатор региона Александр Гусев в мессенджере МАХ.

Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и пятью районами Воронежской области обнаружены и уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов написал Гусев

Он также уточнил, что сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. В регионе отменили режим беспилотной опасности.