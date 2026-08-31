Москва31 авгВести.Силы противовоздушной обороны на прошедшую ночь сбили 12 беспилотных летательных аппаратов в небе над Воронежской областью, сообщил губернатор региона Александр Гусев в мессенджере МАХ.
Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и пятью районами Воронежской области обнаружены и уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратовнаписал Гусев
Он также уточнил, что сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. В регионе отменили режим беспилотной опасности.