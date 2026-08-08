Москва8 авгВести.Ночью 8 августа российские силы ПВО сбили над Воронежской областью 13 дронов противника, сообщил в MAX губернатор Александр Гусев.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, написал глава региона.
Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и шестью районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 13 беспилотных летательных аппаратовговорится в публикации
Гусев проинформировал жителей, что опасность атаки БПЛА пока сохраняется на всей территории региона.