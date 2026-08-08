Гусев сообщил о 13 БПЛА, сбитых ночью над Воронежской областью Над Воронежской областью ночью сбили 13 БПЛА

Москва8 авг Вести.Ночью 8 августа российские силы ПВО сбили над Воронежской областью 13 дронов противника, сообщил в MAX губернатор Александр Гусев.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, написал глава региона.

Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и шестью районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 13 беспилотных летательных аппаратов говорится в публикации

Гусев проинформировал жителей, что опасность атаки БПЛА пока сохраняется на всей территории региона.