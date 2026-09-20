Москва20 сенВести.Два человека пострадали в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Воронежской области, сообщил в MAX губернатор Александр Гусев.
По данным главы региона, расчеты средств противовоздушной обороны сбили 43 беспилотника. Цели были поражены над тремя городскими округами и девятью районами области.
По предварительный информации, два жителя региона получили ранения средней тяжести. Из пригородного района в областную детскую больницу доставлен мальчик 2012 года рожденияговорится в публикации
Вторым пострадавшим оказался мужчина 1989 года рождения, получивший ранения в другом муниципалитете под Воронежем.
В трех пригородных районах и одном муниципалитете упавшие фрагменты дронов повредили жилые дома и автомобили, в том числе – грузовой транспорт.