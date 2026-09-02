В Воронежской области при атаке БПЛА пострадало остекление коммунального объекта

В Воронежской области обломки дрона повредили здание коммунального предприятия В Воронежской области при атаке БПЛА пострадало остекление коммунального объекта

Москва2 сен Вести.В Воронежской области при падении фрагментов сбитого беспилотника пострадало остекление здания одного из коммунальных предприятий. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в мессенджере MAX.

В результате падения обломков сбитого БПЛА в одном из городских округов повреждено остекление здания коммунального предприятия говорится в публикации

За ночь и утро расчеты противовоздушной обороны ликвидировали 24 дрона над двумя городскими округами и шестью районами области.

В результате ЧП никто не пострадал.

Александр Гусев подчеркнул, что на всей территории региона сохраняется режим опасности атаки БПЛА.