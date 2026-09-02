Москва2 сенВести.В Воронежской области при падении фрагментов сбитого беспилотника пострадало остекление здания одного из коммунальных предприятий. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в мессенджере MAX.
В результате падения обломков сбитого БПЛА в одном из городских округов повреждено остекление здания коммунального предприятияговорится в публикации
За ночь и утро расчеты противовоздушной обороны ликвидировали 24 дрона над двумя городскими округами и шестью районами области.
В результате ЧП никто не пострадал.
Александр Гусев подчеркнул, что на всей территории региона сохраняется режим опасности атаки БПЛА.