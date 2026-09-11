В небе над Воронежской областью уничтожено 46 БПЛА В Воронежской области ночью сбито 46 беспилотников

Москва11 сен Вести.В Воронежской области было уничтожено 46 дронов. Об этом в своем МАХ-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над двумя городскими округами и 11 районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 46 беспилотных летательных аппаратов говорится в сообщении

В результате падения обломков в Воронеже поврежден фасад и балкон дачного дома. Также на окраине города возникло возгорание в лесном массиве, которое было оперативно потушено. Еще в одном муниципалитете беспилотник упал во двор нежилого дома в одном из сел. Сейчас оцеплена часть улицы, эвакуировано 20 человек. На месте работают оперативные службы. Пострадавших нет.