Москва18 авгВести.Ночью 18 августа российские силы ПВО обнаружили и уничтожили над Воронежской областью больше 60 беспилотников противника, сообщил губернатор Александр Гусев в MAX.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, отметил глава региона.
Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и 15 районами области были обнаружены и уничтожены 65 беспилотных летательных аппаратовговорится в публикации
Гусев предупредил жителей, что опасность атаки БПЛА сохраняется на всей территории Воронежской области.