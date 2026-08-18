Над Воронежем и 15 районами области за ночь сбиты 65 БПЛА

Больше 60 БПЛА сбито над Воронежем и 15 районами области за ночь Над Воронежем и 15 районами области за ночь сбиты 65 БПЛА

Москва18 авг Вести.Ночью 18 августа российские силы ПВО обнаружили и уничтожили над Воронежской областью больше 60 беспилотников противника, сообщил губернатор Александр Гусев в MAX.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, отметил глава региона.

Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и 15 районами области были обнаружены и уничтожены 65 беспилотных летательных аппаратов говорится в публикации

Гусев предупредил жителей, что опасность атаки БПЛА сохраняется на всей территории Воронежской области.