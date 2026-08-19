Москва19 авгВести.Девять БПЛА противника были сбиты ночью 19 августа над территорией Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в MAX.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, проинформировал глава региона.
Всего минувшей ночью в небе над двумя городскими округами и четырьмя районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено девять беспилотных летательных аппаратовговорится в публикации
Гусев предупредил жителей, что опасность атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона.