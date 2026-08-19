Девять беспилотников сбиты ночью над Воронежской областью

Над Воронежской областью ночью уничтожили девять БПЛА Девять беспилотников сбиты ночью над Воронежской областью

Москва19 авг Вести.Девять БПЛА противника были сбиты ночью 19 августа над территорией Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в MAX.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, проинформировал глава региона.

Всего минувшей ночью в небе над двумя городскими округами и четырьмя районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено девять беспилотных летательных аппаратов говорится в публикации

Гусев предупредил жителей, что опасность атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона.