Опасность БПЛА вновь объявлена для Воронежской области В Воронежской области вновь объявили угрозу атаки БПЛА

Москва18 авг Вести.Опасность атаки беспилотников объявлена утром 18 августа в Воронежской области. Об этом проинформировал жителей губернатор Александр Гусев в MAX в 8.34 – через час после отмены предыдущего аналогичного предупреждения.

Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона вновь объявлена опасность атаки БПЛА говорится в сообщении

Силы ПВО наготове, заверил глава региона. Он призвал сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России.