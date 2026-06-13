Жителей Воронежской области вновь предупредили об опасности атаки БПЛА Опасность атаки беспилотников вновь объявлена в Воронежской области

Москва13 июн Вести.В Воронежской области вновь действует режим опасности атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в мессенджере MAX.

Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона вновь объявлена опасность атаки БПЛА написал Александр Гусев

Глава региона попросил граждан не паниковать и заверил, что средства противовоздушной обороны приведены в полную боеготовность.

Жителям рекомендовано отслеживать официальные сообщения от областных властей и спасательного ведомства.

Информация об отмене режима будет сообщена дополнительно.