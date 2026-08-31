Москва31 авгВести.На территории Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил в MAX губернатор Александр Гусев.
Уведомление об этом было опубликовано главой региона в 22.05 по московскому времени в понедельник, 31 августа.
Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС Россииговорится в заявлении
Кроме того, Александр Гусев предупредил жителей Россошанского района, где сейчас работают системы оповещения, о тревоге в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА.