Гусев: в Воронежской объявлена опасность атаки беспилотников Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области

Москва31 авг Вести.На территории Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил в MAX губернатор Александр Гусев.

Уведомление об этом было опубликовано главой региона в 22.05 по московскому времени в понедельник, 31 августа.

Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России говорится в заявлении

Кроме того, Александр Гусев предупредил жителей Россошанского района, где сейчас работают системы оповещения, о тревоге в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА.