Ночью в Воронежской области сбили 16 БПЛА, повреждены четыре дома

Над Воронежем и районами Воронежской области сбиты 16 беспилотников Ночью в Воронежской области сбили 16 БПЛА, повреждены четыре дома

Москва15 сен Вести.Ночью во вторник, 15 сентября, над Воронежем и семью районами Воронежской области были сбиты беспилотные летательные аппараты, сообщил в MAX губернатор Александр Гусев.

По данным главы региона, силы противовоздушной обороны уничтожили 16 беспилотников.

В результате падения обломков БПЛА в одном из муниципалитетов повреждено остекление, крыши и фасады четырех частных домов говорится в заявлении

По предварительной информации, в результате произошедшего никто не пострадал.

В настоящее время на территории Воронежской области отменили угрозу атаки БПЛА.