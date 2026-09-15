Москва15 сенВести.Ночью во вторник, 15 сентября, над Воронежем и семью районами Воронежской области были сбиты беспилотные летательные аппараты, сообщил в MAX губернатор Александр Гусев.
По данным главы региона, силы противовоздушной обороны уничтожили 16 беспилотников.
В результате падения обломков БПЛА в одном из муниципалитетов повреждено остекление, крыши и фасады четырех частных домовговорится в заявлении
По предварительной информации, в результате произошедшего никто не пострадал.
В настоящее время на территории Воронежской области отменили угрозу атаки БПЛА.