Человек погиб, двое ранены при падении БПЛА ВСУ на дом в Воронежской области

В Воронежской области один человек погиб, двое ранены при падении БПЛА на дом Человек погиб, двое ранены при падении БПЛА ВСУ на дом в Воронежской области

Москва10 сен Вести.Украинские боевики с применением 19 БПЛА атаковали Воронежскую область — в результате падения дрона на частный дом в Борисоглебске погибла женщина, еще два человека пострадали. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев.

Враг совершил атаку ночью 10 сентября. Силы противовоздушной обороны (ПВО) в небе над 6 районами и одним городским округом обнаружили и уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов.

В результате падения БПЛА на частный дом в Борисоглебске возник пожар, в котором погибла женщина 1983 года рождения. Еще два человека пострадали, им была оказана помощь на месте написал Гусев в своем канале в мессенджере МАХ

Он выразил соболезнования родным и близким погибшей, пострадавшим он пожелал скорейшего выздоровления. Им будет оказана вся необходимая помощь.

В городском округе в результате пожара сгорел дом, повреждены здание техникума, дворец культуры, две линии электропередач и опора ЛЭП в промзоне, а также автобус и легковой автомобиль; в другом районе — один многоквартирный и один частный дом, 6 авто, гараж.

В настоящее время в Воронежской области объявлен отбой опасности атаки БПЛА.