Больше двух десятков БПЛА сбито ночью над Воронежской областью Над Воронежской областью ночью уничтожено 23 беспилотника

Москва17 сен Вести.Минувшей ночью над Воронежской областью было сбито больше 20 БПЛА противника, сообщил губернатор Александр Гусев в MAX.

По предварительным данным, пострадавших нет, написал он.

Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над двумя городскими округами и восемью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата говорится в публикации

При этом есть повреждения на земле в результате падения обломков БПЛА. По словам Гусева, в одном из муниципалитетов повреждены остекление и крыша частого дома, легковой автомобиль, а также окна еще четырех домов.

В другом районе – остекление легкового автомобиля, а в городском округе – стена частного дома. На местах падений работают оперативные службы, проинформировал глава региона.