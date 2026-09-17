Москва17 сенВести.Минувшей ночью над Воронежской областью было сбито больше 20 БПЛА противника, сообщил губернатор Александр Гусев в MAX.
По предварительным данным, пострадавших нет, написал он.
Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над двумя городскими округами и восемью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 23 беспилотных летательных аппаратаговорится в публикации
При этом есть повреждения на земле в результате падения обломков БПЛА. По словам Гусева, в одном из муниципалитетов повреждены остекление и крыша частого дома, легковой автомобиль, а также окна еще четырех домов.
В другом районе – остекление легкового автомобиля, а в городском округе – стена частного дома. На местах падений работают оперативные службы, проинформировал глава региона.