Москва20 авг Вести.В Воронежской области объявлен отбой опасности атаки БПЛА, написал губернатор Александр Гусев в MAX. Он сообщил, что в течение ночи 20 августа над регионом был сбит 21 беспилотник противника.

Всего минувшей ночью в небе над двумя городскими округами и десятью районами Воронежской области был обнаружен и уничтожен 21 беспилотный летательный аппарат говорится в публикации

Пострадавших, по предварительным данным, нет, но в результате падения обломков сбитого БПЛА в одном из районов на юге области повреждены кровля, фасад, остекление и коммуникации частного дома.