Трое пострадавших при атаке ВСУ на Воронеж находятся в тяжелом состоянии

В воронежском Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ Трое пострадавших при атаке ВСУ на Воронеж находятся в тяжелом состоянии

Москва25 сен Вести.Три человека, пострадавшие в результате ночной атаки украинских беспилотников на Воронеж, находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом сообщил ИС "Вести" министр здравоохранения региона Игорь Банин.

Три человека в тяжелом состоянии. Мы их наблюдаем в реанимации. Уже проконсультировались с Федеральным центром медицины катастроф. Сегодня будут дополнительные телемедицинские консультации с федеральными центрами для того, чтобы согласовать нашу дальнейшую тактику сказал Банин

Боевики ВСУ атаковали регион в ночь на 25 сентября, пятницу. По последним данным, пострадали 14 человек. Возбуждено уголовное дело о теракте.