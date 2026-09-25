Москва25 сенВести.После атак ВФУ на Запорожскую и Воронежскую области принято решение о возбуждении уголовных дел. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Они заведены по статьям о теракте, убийстве и умышленном уничтожении имущества.
Следственным комитетом России в связи с атаками ВФУ на Запорожскую и Воронежскую области возбуждены уголовные делазаявила Петренко
В результате преступных действий Украины погибли трое волонтеров из Омской области в Мелитопольском округе. В Воронежской области пострадали 13 мирных жителей, среди них – малолетний ребенок.
Ущерб нанесен частным домам и объектам частной инфраструктуры.