Петренко: возбуждены дела после атак ВФУ на Запорожскую и Воронежскую области

СКР возбудил дела о преступлениях Украины в Запорожской и Воронежской областях Петренко: возбуждены дела после атак ВФУ на Запорожскую и Воронежскую области

Москва25 сен Вести.После атак ВФУ на Запорожскую и Воронежскую области принято решение о возбуждении уголовных дел. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Они заведены по статьям о теракте, убийстве и умышленном уничтожении имущества.

Следственным комитетом России в связи с атаками ВФУ на Запорожскую и Воронежскую области возбуждены уголовные дела заявила Петренко

В результате преступных действий Украины погибли трое волонтеров из Омской области в Мелитопольском округе. В Воронежской области пострадали 13 мирных жителей, среди них – малолетний ребенок.

Ущерб нанесен частным домам и объектам частной инфраструктуры.