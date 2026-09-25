Москва25 сенВести.Число пострадавших в результате ночной атаки украинских БПЛА на Воронеж выросло до 14 человек, сообщил министр здравоохранения региона Игорь Банин, передает ИС "Вести".
14 человек в той или иной степени обращались за медицинской помощьюсказал Банин
ВСУ атаковали регион в ночь на 25 сентября, пятницу. Силами ПВО были сбиты 88 вражеских БПЛА. Есть повреждения нескольких многоквартирных и частных домов, нежилых и производственных зданий и машин. Везде работают представители оперативных служб.