Москва26 октВести.В Воронежской области ночью и утром понедельника, 26 октября, ликвидировали 113 украинских БПЛА. Об этом сообщает губернатор региона Александр Гусев в MAX.
Отмечается, что более 70 дронов сбили прямо над Воронежем.
Минувшей ночью и ранним утром дежурными силами ПВО в небе над Воронежской агломерацией и рядом районов области были обнаружены и уничтожены 113 беспилотных летательных аппаратовпишет Гусев
По имеющимся данным, погибли два человека – мужчины 1960 и 1973 годов рождения. Также есть 17 пострадавших, в том числе ребенок, им всем оказывают медицинскую помощь.