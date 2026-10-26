Гусев: 113 беспилотников ВСУ сбили ночью и утром в Воронежской области

В Воронежской области уничтожили 113 украинских БПЛА за ночь и утро Гусев: 113 беспилотников ВСУ сбили ночью и утром в Воронежской области

Москва26 окт Вести.В Воронежской области ночью и утром понедельника, 26 октября, ликвидировали 113 украинских БПЛА. Об этом сообщает губернатор региона Александр Гусев в MAX.

Отмечается, что более 70 дронов сбили прямо над Воронежем.

Минувшей ночью и ранним утром дежурными силами ПВО в небе над Воронежской агломерацией и рядом районов области были обнаружены и уничтожены 113 беспилотных летательных аппаратов пишет Гусев

По имеющимся данным, погибли два человека – мужчины 1960 и 1973 годов рождения. Также есть 17 пострадавших, в том числе ребенок, им всем оказывают медицинскую помощь.