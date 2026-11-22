Москва22 нояВести.В ночь на 22 ноября над территорией Воронежской области сбили 23 украинских беспилотника. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
Минувшей ночью в небе над Воронежем и двумя районами области были обнаружены и уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, пострадавших нетнаписал губернатор в мессенджере МАХ
В результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов в Воронеже получили повреждения остекление и кровля частного дома, а также два легковых автомобиля.
В одном из пригородных районов у частного дома и хозпостройки повреждено остекление. Оперативные службы работают на местах.
В регионе объявлен отбой опасности атаки БПЛА.