23 украинских БПЛА уничтожены ночью в небе над Воронежской областью Ночью над Воронежской областью сбили 23 украинских беспилотника

Москва22 ноя Вести.В ночь на 22 ноября над территорией Воронежской области сбили 23 украинских беспилотника. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

Минувшей ночью в небе над Воронежем и двумя районами области были обнаружены и уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, пострадавших нет написал губернатор в мессенджере МАХ

В результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов в Воронеже получили повреждения остекление и кровля частного дома, а также два легковых автомобиля.

В одном из пригородных районов у частного дома и хозпостройки повреждено остекление. Оперативные службы работают на местах.

В регионе объявлен отбой опасности атаки БПЛА.