Москва20 октВести.Над Воронежской областью за прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 14 вражеских БПЛА. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев.
В одном из муниципалитетов при падении обломков беспилотника повреждены кровля частного дома и легковой автомобиль.
Минувшей ночью в небе над Воронежем и пятью районами области были обнаружены и уничтожены 14 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нетпроинформировал глава региона
Всего за прошедшую ночь над российскими регионами силами ПВО перехвачены и уничтожены 136 украинских беспилотников самолетного типа.