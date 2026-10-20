Над Воронежской областью уничтожены 14 украинских БПЛА, поврежден частный дом Над Воронежской областью уничтожены 14 БПЛА, обломками поврежден частный дом

Москва20 окт Вести.Над Воронежской областью за прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 14 вражеских БПЛА. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев.

В одном из муниципалитетов при падении обломков беспилотника повреждены кровля частного дома и легковой автомобиль.

Минувшей ночью в небе над Воронежем и пятью районами области были обнаружены и уничтожены 14 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет проинформировал глава региона

Всего за прошедшую ночь над российскими регионами силами ПВО перехвачены и уничтожены 136 украинских беспилотников самолетного типа.