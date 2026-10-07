В Воронежской области уничтожены 64 беспилотника Силы ПВО уничтожили 64 беспилотника в Воронежской области

Москва7 окт Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 64 украинских беспилотника в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Вражеские атаки были отражены ночью 7 октября.

В небе над девятью районами и двумя городскими округами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 64 беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, пострадавших нет написал он в своем канале в мессенджере МАХ

На юге региона при падении обломков повреждена линия электропередач, в результате чего несколько сел временно остаются без электроснабжения. На месте работают оперативные службы.

В настоящее время в Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА.