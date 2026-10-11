Москва11 октВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 64 украинских беспилотника в Воронежской области. Об этом рассказал губернатор региона Александр Гусев.
Враг совершил атаки ночью 11 октября.
Над тремя городскими округами и 15 районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 64 беспилотных летательных аппарата … На юге региона в результате падения обломков БПЛА повреждения получил один автомобильнаписал Гусев в своем канале в мессенджере МАХ
Предварительно, жертв или пострадавших среди мирного населения нет.
На местах падения обломков работают оперативные и экстренные службы.