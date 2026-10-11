Москва11 окт Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 64 украинских беспилотника в Воронежской области. Об этом рассказал губернатор региона Александр Гусев.

Враг совершил атаки ночью 11 октября.

Над тремя городскими округами и 15 районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 64 беспилотных летательных аппарата … На юге региона в результате падения обломков БПЛА повреждения получил один автомобиль