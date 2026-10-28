Расчеты ПВО за ночь ликвидировали 34 беспилотника над Воронежской областью

Над Воронежской областью ночью уничтожили 34 украинских дрона Расчеты ПВО за ночь ликвидировали 34 беспилотника над Воронежской областью

Москва28 окт Вести.В ночь на 28 октября силы ПВО Министерства обороны России сбили 34 украинских беспилотника над Воронежем и несколькими районами области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в мессенджере MAX.

Минувшей ночью в небе над Воронежем и рядом районов области были обнаружены и уничтожены 34 беспилотных летательных аппарата написал Александр Гусев

Предварительно, люди не пострадали.

Обломки одного из беспилотников упали в городе - они повредили фасад частного дома и легковую машину.