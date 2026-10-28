Москва28 октВести.В ночь на 28 октября силы ПВО Министерства обороны России сбили 34 украинских беспилотника над Воронежем и несколькими районами области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в мессенджере MAX.
Минувшей ночью в небе над Воронежем и рядом районов области были обнаружены и уничтожены 34 беспилотных летательных аппаратанаписал Александр Гусев
Предварительно, люди не пострадали.
Обломки одного из беспилотников упали в городе - они повредили фасад частного дома и легковую машину.