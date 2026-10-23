Москва23 октВести.В воздушном пространстве Воронежа и области за прошедшую ночь были ликвидировано 33 украинских беспилотника. Такие сведения привел губернатор региона Александр Гусев.
Минувшей ночью в небе над Воронежем и десятью районами области были обнаружены и уничтожены 33 беспилотных летательных аппаратанаписал он в своем канале
Согласно приведенным им предварительным данным, пострадавших в результате отражения атаки нет. Зафиксированы повреждения фасад многоквартирного жилого дома в Воронеже.
Также нанесен ущерб легковому автомобилю.