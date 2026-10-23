Губернатор Гусев: минувшей ночью в небе над Воронежем и областью сбито 33 БПЛА

В Воронежской области за ночь ликвидировано 33 беспилотника Украины Губернатор Гусев: минувшей ночью в небе над Воронежем и областью сбито 33 БПЛА

Москва23 окт Вести.В воздушном пространстве Воронежа и области за прошедшую ночь были ликвидировано 33 украинских беспилотника. Такие сведения привел губернатор региона Александр Гусев.

Минувшей ночью в небе над Воронежем и десятью районами области были обнаружены и уничтожены 33 беспилотных летательных аппарата написал он в своем канале

Согласно приведенным им предварительным данным, пострадавших в результате отражения атаки нет. Зафиксированы повреждения фасад многоквартирного жилого дома в Воронеже.

Также нанесен ущерб легковому автомобилю.