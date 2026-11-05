Москва5 нояВести.Над Воронежем и 7 районами области сбиты 48 украинских беспилотников, в результате падения обломков дронов повреждены заборы и полуприцеп. Об этом рассказал губернатор региона Александр Гусев.
Вражеские атаки были отражены ночью 5 ноября.
Обнаружены и уничтожены 48 беспилотных летательных аппаратов … В результате падения обломков БПЛА в пригороде повреждены заборы частного дома и полуприцепнаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
По предварительным данным, никто не пострадал.
В Воронежской области также отменена опасность атаки БПЛА.