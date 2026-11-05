Над Воронежем и семью районами области уничтожены 48 вражеских беспилотников

В Воронежской области сбиты 48 беспилотников, зафиксированы повреждения Над Воронежем и семью районами области уничтожены 48 вражеских беспилотников

Москва5 ноя Вести.Над Воронежем и 7 районами области сбиты 48 украинских беспилотников, в результате падения обломков дронов повреждены заборы и полуприцеп. Об этом рассказал губернатор региона Александр Гусев.

Вражеские атаки были отражены ночью 5 ноября.

Обнаружены и уничтожены 48 беспилотных летательных аппаратов … В результате падения обломков БПЛА в пригороде повреждены заборы частного дома и полуприцеп написал он в своем канале в мессенджере МАХ

По предварительным данным, никто не пострадал.

В Воронежской области также отменена опасность атаки БПЛА.