После атаки ВСУ в Воронежской области повреждены здания, машины и электросети

Электросети и дома: Гусев рассказал о последствиях атаки на Воронежскую область После атаки ВСУ в Воронежской области повреждены здания, машины и электросети

Москва22 окт Вести.В результате атаки украинских беспилотников на Воронежскую область повреждения получили сети электроснабжения, несколько частных и многоквартирных домов, здание социального объекта и машины. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

В результате падения обломков БПЛА в одном из муниципалитетов региона повреждены кровля и фасады ряда частных и многоквартирных домов, одного соцобъекта, также посечены несколько легковых автомобилей. Еще в одном районе по той же причине ремонта потребовали сети электроснабжения написал губернатор в мессенджере МАХ

На местах работают представители оперативных и экстренных служб. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Всего за ночь над территорией региона были уничтожены 44 вражеских дрона. В области объявлен отбой беспилотной опасности.