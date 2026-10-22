Москва22 октВести.В результате атаки украинских беспилотников на Воронежскую область повреждения получили сети электроснабжения, несколько частных и многоквартирных домов, здание социального объекта и машины. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
В результате падения обломков БПЛА в одном из муниципалитетов региона повреждены кровля и фасады ряда частных и многоквартирных домов, одного соцобъекта, также посечены несколько легковых автомобилей. Еще в одном районе по той же причине ремонта потребовали сети электроснабжениянаписал губернатор в мессенджере МАХ
На местах работают представители оперативных и экстренных служб. Предварительно, обошлось без пострадавших.
Всего за ночь над территорией региона были уничтожены 44 вражеских дрона. В области объявлен отбой беспилотной опасности.