Москва25 октВести.В воздушном пространстве Воронежской области в течение минувшей ночи было ликвидировано 11 беспилотных летательных аппаратов. Такие сведения привел губернатор региона Александр Гусев.
Он сообщил об этом на фоне отмены режима беспилотной опасности.
Минувшей ночью в небе над Воронежем и семью районами области были обнаружены и уничтожены 11 беспилотных летательных аппаратовнаписал он в национальном мессенджере
Согласно приведенным им предварительным данным, пострадавших нет. Разрушений инфраструктуры региона также не зафиксировано.