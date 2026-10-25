Губернатор Гусев: ночью в небе над Воронежем и областью уничтожены 11 БПЛА

В Воронеже и области за ночь сбито 11 украинских беспилотников Губернатор Гусев: ночью в небе над Воронежем и областью уничтожены 11 БПЛА

Москва25 окт Вести.В воздушном пространстве Воронежской области в течение минувшей ночи было ликвидировано 11 беспилотных летательных аппаратов. Такие сведения привел губернатор региона Александр Гусев.

Он сообщил об этом на фоне отмены режима беспилотной опасности.

Минувшей ночью в небе над Воронежем и семью районами области были обнаружены и уничтожены 11 беспилотных летательных аппаратов написал он в национальном мессенджере

Согласно приведенным им предварительным данным, пострадавших нет. Разрушений инфраструктуры региона также не зафиксировано.