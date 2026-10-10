За ночь над Воронежской областью уничтожили 16 БПЛА

Гусев: пострадавших при отражении атаки БПЛА на Воронежскую область нет За ночь над Воронежской областью уничтожили 16 БПЛА

Москва10 окт Вести.Прошедшей ночью средства ПВО уничтожили над территорией Воронежской области 16 украинских беспилотных летательных аппаратов, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над восемью районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 16 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет написал глава региона

Он добавил, что в Воронежской области отменен режим опасности атаки БПЛА.