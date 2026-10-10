Москва10 октВести.Прошедшей ночью средства ПВО уничтожили над территорией Воронежской области 16 украинских беспилотных летательных аппаратов, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над восемью районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 16 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нетнаписал глава региона
Он добавил, что в Воронежской области отменен режим опасности атаки БПЛА.