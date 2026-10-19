Почти 20 БПЛА уничтожили над городским округом и 11 районами Воронежской области

Над городским округом и 11 районами Воронежской области сбили 18 украинских БПЛА Почти 20 БПЛА уничтожили над городским округом и 11 районами Воронежской области

Москва19 окт Вести.Ночью 19 октября силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали в Воронежской области 18 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

Ночью в небе над одним городским округом и 11 районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 18 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет проинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX

Глава Воронежской области уточнил, что в настоящее время режим опасности атаки БПЛА на территории региона отмен.