Москва22 сенВести.Ночью 22 сентября силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали в Воронежской области 28 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
Ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и 14 районами области было обнаружено и уничтожено 28 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нетпроинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX
Глава Воронежской области также уточнил, что в результате падения обломков БПЛА на территории Воронежа поврежден дачный домик.