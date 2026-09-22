Ночью силы ПВО обезвредили 28 украинских БПЛА в Воронежской области Ночью в Воронежской области сбили 28 украинских БПЛА

Москва22 сен Вести.Ночью 22 сентября силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали в Воронежской области 28 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

Ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и 14 районами области было обнаружено и уничтожено 28 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет проинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX

Глава Воронежской области также уточнил, что в результате падения обломков БПЛА на территории Воронежа поврежден дачный домик.