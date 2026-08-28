Москва28 авгВести.В воздушном пространстве Воронежской области в течение минувшей ночи была отражена атака ВСУ. Над регионом было сбито 5 беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев.
Боевая техника Украины была ликвидирована над Воронежем и четырьмя районами области.
Минувшей ночью были обнаружены и уничтожены пять беспилотных летательных аппаратовнаписал он в национальном мессенджере
Согласно предварительной информации, пострадавших в результате налета БПЛА нет.
В одном из муниципалитетов была повреждена ЛЭП. Инцидент привел к обесточиванию двух сел и хутора.