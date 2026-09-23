За ночь над Воронежской областью уничтожили 16 украинских БПЛА

Над Воронежской областью за ночь сбили 16 БПЛА, повреждена крыша частного дома За ночь над Воронежской областью уничтожили 16 украинских БПЛА

Москва23 сен Вести.В ночь на 23 сентября, среду, в небе над территорией Воронежской области системой противовоздушной обороны сбиты 16 украинских БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев.

Отбой опасности атаки БПЛА в регионе! Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над двумя городскими округами и пятью районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 16 беспилотных летательных аппаратов написал Гусев

При падении фрагментов дрона повреждения получила крыша частного дома. Предварительно, обошлось без пострадавших.