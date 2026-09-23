Москва23 сенВести.В ночь на 23 сентября, среду, в небе над территорией Воронежской области системой противовоздушной обороны сбиты 16 украинских БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев.
Отбой опасности атаки БПЛА в регионе! Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над двумя городскими округами и пятью районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 16 беспилотных летательных аппаратовнаписал Гусев
При падении фрагментов дрона повреждения получила крыша частного дома. Предварительно, обошлось без пострадавших.