Пять пассажиров поезда Анапа – Москва ранены при атаке ВСУ в Воронежской области

Пятеро пострадали при ударе БПЛА по поезду Анапа – Москва в Воронежской области Пять пассажиров поезда Анапа – Москва ранены при атаке ВСУ в Воронежской области

Москва26 окт Вести.Пять пассажиров поезда Анапа – Москва пострадали в результате атаки украинских беспилотников в Воронежской области. Об этом РЖД сообщает в MAX.

На станции Сомово поврежден вагон пассажирского поезда №11 Анапа – Москва. По предварительной информации, пострадали 5 пассажиров. Им оказывается необходимая помощь говорится в сообщении

На участке Тресвятская – Сомово – Отрожка – Воронеж отсутствует напряжение в контактной сети. Движение поездов приостановлено. Восстановительные бригады работают на месте.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что за минувшую ночь и утро 26 октября от атак БПЛА погибли два человека, еще 17 пострадали, включая ребенка. В это число он включил и тех, кто был ранен при падении обломков БПЛА на поезд.