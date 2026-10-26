Три поезда "Таврия" задерживаются в Воронежской области из-за атаки БПЛА

Три поезда "Таврия" задерживаются из-за атаки БПЛА на Воронежскую область Три поезда "Таврия" задерживаются в Воронежской области из-за атаки БПЛА

Москва26 окт Вести.Три поезда "Таврия" задерживаются из-за атаки украинских БПЛА на Воронежскую область. Об этом "Гранд Сервис Экспресс" пишет в MAX.

Ранее сообщалось, что в результате падения обломков дрона вагон поезда №11 Анапа – Москва был поврежден. Пять пассажиров пострадали. На участке Тресвятская – Сомово – Отрожка – Воронеж приостановили движение, пострадала контактная сеть. В РЖД предупредили, что пригородные поезда, а также поезда южного направления будут задержаны из-за инцидента.

По состоянию на 10:00 МСК: поезд № 007 Санкт-Петербург – Керчь, отправлением 25 октября, следует с опозданием на 3,5 часа; поезд № 092 Москва – Керчь, отправлением 25 октября, следует с опозданием на 3 часа; поезд № 153 Москва – Ростов, отправлением 25 октября, следует с опозданием на 3,5 часа говорится в сообщении "Гранд Сервис Экспресс"

Уточняется, что время задержки в пути может измениться.