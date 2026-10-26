Гусев: значительная часть раненых при атаке на Воронежскую область были в поезде

Гусев: при падении обломков БПЛА на поезд в пригороде Воронежа пострадали люди Гусев: значительная часть раненых при атаке на Воронежскую область были в поезде

Москва26 окт Вести.Значительная часть пострадавших в результате атаки БПЛА на Воронежскую область получили ранения в поезде, на который упали обломки дронов. Об этом губернатор региона Александр Гусев сообщил в MAX.

Он написал, что всего в регионе из-за ночных и утренних атак ВСУ пострадали 17 человек.

Значительная часть раненых, в том числе двое тяжелораненых, пострадали в поезде, который двигался в левобережном пригороде Воронежа, когда на него упали обломки БПЛА. На месте работают оперативные службы говорится в сообщении

В РЖД рассказали, что в результате удара БПЛА были ранены пять пассажиров поезда №11 Анапа – Москва.