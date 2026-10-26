В Воронежской области восстановили движение поездов после атаки БПЛА

В Воронежской области восстановили движение поездов после атаки БПЛА В Воронежской области восстановили движение поездов после атаки БПЛА

Москва26 окт Вести.В Воронежской области восстановили движение поездов после атаки украинских беспилотников. Об этом РЖД сообщает в MAX.

Движение поездов на участке Тресвятская – Сомово – Отрожка – Воронеж Юго-Восточной железной дороги возобновлено говорится в сообщении

Уточняется, что 18 поездов все еще задерживаются после инцидента, в том числе поезд №11 Анапа – Москва, один из вагонов которого был поврежден при падении обломков БПЛА.

Ранее сообщалось, что в результате удара БПЛА пострадали пять пассажиров поезда.