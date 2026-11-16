Москва16 нояВести.СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте после атаки украинского дрона на пассажирский автобус в Запорожской области. Об этом в MAX сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По данным следствия, в районе села Богдановка Черниговского муниципального округа беспилотник ВФУ нанес удар по рейсовому автобусу, следовавшему по маршруту Черниговка – Бердянск, в результате чего пострадал водитель и два пассажираговорится в мессенджере
В настоящее время проводится комплекс следственных и процессуальных действий для установления всех обстоятельств случившегося и закрепления доказательственной базы.
Удар по рейсовому автобусу с мирными гражданами – очередное свидетельство террористической сущности киевского режима и его исключительного цинизмазаявила Петренко
Предстоит выяснить тип и модель примененного беспилотника и установить конкретных исполнителей преступления, отметила представитель СК.