СК возбудил уголовное дело в связи с атакой ВСУ на автобус в Запорожье

Уголовное дело возбуждено после атаки ВСУ на автобус в Запорожье СК возбудил уголовное дело в связи с атакой ВСУ на автобус в Запорожье

Москва16 ноя Вести.СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте после атаки украинского дрона на пассажирский автобус в Запорожской области. Об этом в MAX сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По данным следствия, в районе села Богдановка Черниговского муниципального округа беспилотник ВФУ нанес удар по рейсовому автобусу, следовавшему по маршруту Черниговка – Бердянск, в результате чего пострадал водитель и два пассажира говорится в мессенджере

В настоящее время проводится комплекс следственных и процессуальных действий для установления всех обстоятельств случившегося и закрепления доказательственной базы.

Удар по рейсовому автобусу с мирными гражданами – очередное свидетельство террористической сущности киевского режима и его исключительного цинизма заявила Петренко

Предстоит выяснить тип и модель примененного беспилотника и установить конкретных исполнителей преступления, отметила представитель СК.