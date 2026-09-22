Москва22 сенВести.В Запорожской области возбуждено дело о теракте после атаки беспилотника на машину скорой помощи, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
22 сентября украинские боевики с использованием беспилотного летательного аппарата нанесли удар по автомобилю скорой медицинской помощи в районе селе Малая Белозерка Каменско-Днепровского муниципального округа. В результате погиб водитель, ранения получили три фельдшераговорится в сообщении
В ходе расследования будут установлены тип и модель беспилотника, а также люди, причастные к произошедшему. Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка.