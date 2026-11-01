Следком возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на Нижегородскую область

СК завел уголовное дело о теракте из-за удара дронов по Нижегородской области Следком возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на Нижегородскую область

Москва1 ноя Вести.Уголовное дело о террористическом акте возбудили после удара Вооруженных сил Украины по промышленному объекту и гражданской инфраструктуре в Нижегородской области. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко в мессенджере MAX.

Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой вооруженных формирований Украины на промышленный объект и объекты гражданской инфраструктуры в Нижегородской области (ст. 205 УК РФ) говорится в публикации

В ночь на 1 ноября во время массированной атаки дронов на регион серьезно пострадало промышленное предприятие в Кстовском районе. Повреждения также зафиксированы на объектах гражданской инфраструктуры. Предварительно, пострадавших нет.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, собирают доказательства, а также выясняют тип и модель использованных дронов и причастных к атаке лиц.

В Следственном комитете назвали атаку на промышленный объект и гражданскую инфраструктуру очередным проявлением террористической сущности киевского режима.

Ранее губернатор Глеб Никитин сообщил, что украинские войска массированно атаковали регион беспилотниками, и одно из промпредприятий получило значительные повреждения.