После атаки БПЛА на Москву и Подмосковье возбуждено дело о теракте

СК классифицировал атаку БПЛА на столичный регион по статье о теракте После атаки БПЛА на Москву и Подмосковье возбуждено дело о теракте

Москва20 сен Вести.Уголовное дело по статье о террористическом акте возбуждено после атаки на объекты гражданской инфраструктуры в Москве и Московской области, сообщила в MAX официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Дело находится в производстве Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации.

Возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины с использованием беспилотных летательных аппаратов в Московском регионе (ст. 205 УК РФ) говорится в публикации

Массированная атака была предпринята ночью в воскресенье, 20 сентября. В Подмосковье погибли два человека, еще 20 – пострадали. Повреждены многоквартирные и частные дома, и другие объекты. В столице несколько БПЛА достигли территории Московского нефтеперерабатывающего завода, также дрон врезался в здание в районе Орехового бульвара.